USA e Russia lavorano a un piano per la deorbitazione della ISS

Bowersox: 'Collaboriamo come una squadra'

ROMA, 09 APR – La NASA e Roscosmos stanno lavorando a un piano dettagliato per la deorbitazione della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) “anche se entrambe le parti non sono certe su quando ciò potrà avvenire. Lo riporta la Tass, che cita le parole di Ken Bowersox, amministratore associato della NASA per la direzione delle missioni delle operazioni spaziali. “Lavoriamo insieme – ha detto Bowersox – per elaborare un piano dettagliato su come fare. C’è la possibilità di spostarci più lontano, ma anche più vicino. Lavoriamo insieme come una squadra con i nostri colleghi russi e tutti gli altri nostri partner internazionali”.

