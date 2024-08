agenzia

Loran Cole, accusato dell'omicidio di uno studente e stupro

NEW YORK, 29 AGO – Il boia colpisce in Florida, dove un’iniezione letale ha messo fine alla vita di Loran Cole, accusato di aver ucciso uno studente diciottenne nel 1994 e di aver stuprato la sorella della vittima. Per la Florida è stata la prima esecuzione dal 1996.

