Usa, esenzioni per smartphone e pc è solo temporanea

agenzia

Lutnick, saranno esaminati per tariffe sui semiconduttori

NEW YORK, 13 APR – L’esenzione dei dispositivi elettronici, quali smartphone e pc, dai dazi reciproci è temporanea perché saranno probabilmente soggetti a “dazi sui semiconduttori” che entreranno in vigore “fra un mese o due”. Lo ha precisato il segretario al commercio americano Howard Lutnick in un’intervista a Abc. I dispositivi elettronici – ha spiegato – saranno esaminati nell’ambito di un’indagine del governo sui semiconduttori, che potrebbe tradursi in nuove tariffe. “Quello che stiamo dicendo è che sono esentati dai dazi reciproci ma possono essere inclusi in quelli per i semiconduttori, che arriveranno in un mese o due”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA