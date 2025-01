Usa: Fidanza (Ecr), ‘Meloni interlocutrice privilegiata di Trump in Europa’

agenzia

Roma, 20 gen “Oggi qui a Washington stiamo vivendo un giorno destinato a cambiare la Storia. Gli americani hanno scelto per la seconda volta Donald J. Trump, che ha vinto contro tutto e tutti e ora dovrà affrontare grandi sfide: dal superamento dell’ideologia woke al contrasto all’immigrazione irregolare, dall’intelligenza artificiale alla necessità di unire sostenibilità e pragmatismo”. Lo scrive su Twitter Carlo Fidanza, capo delegazione FdI-Ecr all’Europarlamento.