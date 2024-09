agenzia

Roma, 29 set. “Trump o Harris? Come si dice in America: ‘ da quello non comprerei una macchina usata’. Ecco Trump per certi aspetti, è questo, ma anche Harris non dà garanzie. Al momento non voterei né l’uno né l’altro”. Così Gianfranco Fini a In Altre Parole su La7.

