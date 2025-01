agenzia

Roma, 30 gen. “Esprimo il mio più sentito cordoglio per le vittime del tragico incidente aereo nei cieli di Washington. In questo momento di grande dolore, sono vicino alle loro famiglie e al popolo statunitense. Un pensiero di gratitudine ai soccorritori, impegnati in condizioni di particolare difficoltà”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

