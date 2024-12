Usa: Fontana, ‘realtà molto diversa da Europa, rabbia profonda con effetti politici’

agenzia

Roma, 10 dic. “Sinceramente penso che nessuno in Italia potesse pensare che dopo quello che era accaduto il 6 gennaio Trump potesse vincere le elezioni nuovamente, da noi sarebbe stata una cosa incomprensibile. Questo però ci deve far anche capire quanto è la distanza culturale che abbiamo noi dagli Stati Uniti, noi vediamo solo una piccola parte, non sappiamo cosa c’è nel resto degli Stati Uniti ed è una realtà molto diversa dall’Europa. Mi hanno regalato il libro del vicepresidente Vance, che non era trumpiano, che fa vedere come nelle realtà che prima erano industriali si è formata una povertà clamorosa tra coloro che prima erano ceto medio e quello fa capire quella rabbia profonda che c’è negli Stati Uniti e che poi si riverbera a livello politico”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l’incontro con i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno.