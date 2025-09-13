Usa: Franceschini, ‘destra butta benzina sul fuoco, molto pericoloso’**

agenzia

Roma, 13 set. “Di fronte a un omicidio politico di questo tipo, non conta destra o sinistra. Va condannato. E questo noi abbiamo fatto. Questo criminale aveva inciso ‘Bella ciao’ sulle pallottole e oggi tutti i giornali di destra a condannare ‘Bella ciao’ che dovrebbe invece essere un valore condiviso. Giù le mani da ‘Bella ciao'”. Lo dice Dario Franceschini alla festa dell’Unità di Reggio Emilia con Giuseppe Conte.