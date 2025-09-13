Usa: Fratoianni, ‘accuse destra deliranti e ciniche’

agenzia

Roma, 13 set. “L’odio è sempre qualcosa che dobbiamo tener fuori dallo spazio pubblico e dal confronto politico. Vorrei però dire alla destra e ai suoi esponenti che accusano il nostro schieramento di alimentare un clima paraterroristico , come è stato ricordato da più parti, che stanno delirando oppure stanno facendo un gioco molto ma molto cinico. Servirebbe più responsabilità e senso della misura”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.