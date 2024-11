Usa: Fratoianni, ‘una brutta giornata, con Trump meno diritti e meno libertà’

agenzia

Roma, 6 nov “Una brutta giornata. Con la vittoria di Trump vengono avanti degli Stati Uniti d’America con meno diritti e meno libertà, un’America contro le donne le minoranze e i giovani. Vince il negazionismo di fronte alla crisi climatica”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“E questo accade – prosegue il leader di SI – mentre le disuguaglianze divengono sempre più insopportabili in assenza di scelte sufficientemente coraggiose per affrontarle con politiche di redistribuzione della ricchezza e delle opportunità. Mentre la guerra dilaga come strumento di risoluzione delle crisi, economiche e geopolitiche”.