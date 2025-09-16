Usa: Gasparri, ‘squilibrio evidente nei giudizi, episodi minori enfatizzati altri gravi minimizzati’

agenzia

Roma, 16 set.-“Vedo uno squilibrio evidente nei giudizi. Se fossimo stati noi a cacciare una giornalista, di qualsiasi testata, si sarebbe scatenato il finimondo. È normale che a volte ci siano tensioni con i giornalisti, può capitare. Però ‘La Stampa’ è un giornale considerato molto istituzionale, molto terzo. E se anche un giornalista, magari schierato politicamente, si presenta con un intento provocatorio, non succede nulla. Ma se fossimo stati noi a farlo, il clamore sarebbe stato enorme.Lo dico pubblicamente: sono giornalista professionista dal 1985. Per questo ho chiamato un collega dell’ordine dei giornalisti e ho chiesto: Scusate, ma l’avete vista questa cosa? Volevo stimolare una presa di posizione. E mi hanno risposto: Puoi fare un esposto come iscritto. Ma io non li ho chiamati per fare un esposto, mi è sembrata la risposta di un ufficio del catasto”. Così il presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri, a L’Aria che Tira su La7.