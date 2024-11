Usa: Gelmini (Nm), ‘rapporti con Italia resteranno solidi ma possibili problemi’

agenzia

Roma, 6 nov. “L’America ha scelto: Donald Trump è il quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti. È il bello della democrazia che, in questi tempi complicati, va comunque apprezzata e difesa perché è il miglior sistema possibile per governare società complesse come le nostre. Questo risultato, da alcuni sperato, da altri temuto, non modificherà la solidità dei rapporti fra l’Italia e gli Stati Uniti anche se potrà porre una serie di problemi ai nostri interessi nazionali e dunque a tutti noi”. Lo afferma la senatrice di Noi moderati Mariastella Gelmini.