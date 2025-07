Usa: giudice blocca direttiva Trump che impedisce ai migranti di chiedere asilo

agenzia

Washington, 2 lug. Un giudice federale ha bloccato una direttiva dell’amministrazione Trump che impedisce ai migranti che attraversano il confine tra Stati Uniti e Messico di chiedere asilo, infliggendo un duro colpo al presidente Donald Trump. Lo riporta la Cnn, descrivendo come “molto dura” la sentenza emessa oggi dal giudice distrettuale statunitense Randolph Moss, secondo la quale l’amministrazione ha oltrepassato i propri limiti aggirando la legge sull’immigrazione.