Usa: giudice ordina sospensione deportazione di centinaia di bambini guatemaltechi

Washington, 1 set. Un giudice statunitense ha ordinato la sospensione d’emergenza della decisione dell’amministrazione Trump di deportare un gruppo di circa 700 bambini guatemaltechi non accompagnati nel loro Paese d’origine, dopo che gli avvocati dei difensori degli immigrati hanno definito la decisione “illegale”. Gli avvocati di 10 minorenni guatemaltechi, di età compresa tra 10 e 17 anni, hanno dichiarato, nei documenti depositati in tribunale sabato sera, che secondo alcune segnalazioni, gli aerei sarebbero decollati entro poche ore per il paese centroamericano. Tuttavia, un giudice federale di Washington ha stabilito che i bambini non potevano essere espulsi prima di 14 giorni e, dopo un’udienza d’emergenza che si è tenuta ieri, ha imposto che venissero fatti scendere dagli aerei e riportati alle strutture dell’Ufficio per il reinsediamento dei rifugiati, mentre si svolge il procedimento legale.