Usa: gli americani ricordano George Floyd nel quinto anniversario della morte

agenzia

Washington, 25 mag. Gli Stati Uniti commemorano George Floyd, a cinque anni dalla sua uccisione per mano della polizia, con raduni speciali nella città in cui è cresciuto e in quella in cui è morto. L’omicidio di Floyd, un uomo di colore, a Minneapolis da parte dell’agente di polizia Derek Chauvin ha scatenato proteste in tutto il paese contro il razzismo e la brutalità della polizia. La famiglia di Floyd si è riunita nella sua città natale, Houston, vicino alla tomba di Floyd, per un evento guidato dal reverendo Al Sharpton, mentre a Minneapolis si sono tenute diverse commemorazioni.

A Minneapolis, , in memoria di Floyd, i membri della comunità hanno programmato una funzione religiosa mattutina, una veglia a lume di candela e un concerto gospel serale. Gli eventi fanno parte dell’annuale Rise and Remember Festival che si svolgeva a George Floyd Square, l’incrocio dove Floyd fu assassinato e che da allora è stato intitolato a lui. “È giunto il momento che la gente continui il buon lavoro che abbiamo iniziato”, ha affermato Angela Harrelson, zia di Floyd e co-presidente dell’organizzazione no-profit Rise and Remember, in una dichiarazione sul festival. A Houston, le organizzazioni locali hanno organizzato sessioni di poesia, spettacoli musicali e discorsi tenuti da pastori locali.