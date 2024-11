Usa: governo guarda a Trump, ‘ora Italia più forte in Ue, su dazi e Kiev troveremo sintesi’**

agenzia

Roma, 6 nov. Da una parte c’è il partito, Fdi, e l’entusiasmo di una destra che ha la meglio sulla sinistra “in barba ai pronostici”, dall’altra c’è il governo, che si tiene alla larga da ‘tifoserie’, e che per ora sta alla finestra, “con il faro dell’interesse nazionale da tutelare”. Mentre Matteo Salvini cavalca la vittoria lampo di Donald Trump e marca le distanza – “penso che altri, anche nel centrodestra, la pensassero in maniera diversa”, si affretta a dichiarare il leader della Lega di buon mattino – l’aria che si respira a Palazzo Chigi è di attesa, aspettando di capire l’America che verrà quando The Donald farà ritorno alla Casa Bianca. Con una convinzione tuttavia di segno positivo: “‘da questo voto l’Italia esce rafforzata in Europa. Meloni aveva già cercato convergenza con gli Usa a guida dem e aveva centrato l’obiettivo, ora alla Casa Bianca arriverà un Presidente della stessa ‘famiglia’ politica”, quella dei conservatori.

“Italia e Stati Uniti sono Nazioni “sorelle”, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro Presidente”, scrive Giorgia Meloni diretta al tycoon, affidando le sue congratulazioni e quelle del governo italiano a X, la piattaforma di Elon Musk, pedina fondamentale nella campagna elettorale del Presidente repubblicano, per lui un ruolo chiave nella nuova amministrazione che si insedierà a gennaio. Tra la premier italiana e il patron di Tesla, SpaceX e Starlink, oltre che di X, i rapporti sono eccellenti, elemento non secondario ora che Trump si appresta a tornare alla guida degli States.

Solo a settembre scorso era stata Meloni a volere che fosse l’uomo più ricco del mondo a consegnarle a New York il prestigioso ‘Global Citizen Award’ dell’Atlantic Council, una scelta che in molti, a torto o ragione, avevano inquadrato in una strategia di avvicinamento della presidente del Consiglio al fronte repubblicano. Entrambi abituati a remare controcorrente, un passato comune da ‘underdog’ in grado di rovesciare i pronostici, tra i due si trattava in realtà del terzo incontro, dopo il primo a Palazzo Chigi e quello, altrettanto ‘chiacchierato’, sul palco di Atreju. Non ci sono conferme di contatti tra la premier e Musk in giornata, “difficile”, viene spiegato, viste le ore concitate vissute dal numero uno di Tesla e la brutta influenza che ha costretto Meloni a casa. Ma oggi in molti vedono nell’imprenditore sudafricano, naturalizzato statunitense, il ‘ponte’ tra Roma e Washington, l’uomo chiave per gettare le basi di un rapporto privilegiato che potrebbe fare di Meloni l’interlocutore di riferimento di Trump in Europa, accanto a quel Viktor Orbàn da sempre schierato dalla parte del candidato repubblicano.

“In realtà – si dice convinto chi è vicino alla premier – lei non ha bisogno di biglietti di presentazione, perché è capace di entrare in empatia con chiunque e lo ha dimostrato in questi due anni: da Von der Leyen a Biden, senza dimenticare che è con un socialista, Edi Rama, che ha firmato il tanto contestato Memorandum con l’Albania. E Draghi? Meloni era l’unica che l’ex premier aveva contro, eppure con lei aveva il rapporto migliore e più franco”. Anche con Trump, è la convinzione, “andrà allo stesso modo, tanto più che si fa riferimento alla stessa famiglia, agli stessi valori, quelli dei conservatori”. Ma il “faro” del governo, viene rimarcato da più voci, resta quello “dell’interesse nazionale”, che Meloni è pronta a far valere “al netto dell’interlocutore che ha davanti, perché è il ruolo che le compete”.

Una precisazione che rimbalza da più fronti, alimentata probabilmente dai ‘fantasmi’ che accompagnano l’ascesa di Trump alla Casa Bianca. Primo tra gli altri il timore di un’inversione di rotta sul conflitto in Ucraina, ma anche di un ritorno alla politica trumpiana dei dazi e di paletti più stringenti nell’impegno degli alleati sul bilancio della Nato. Sul primo e ultimo grattacapo proprio ieri, nel corso delle dichiarazioni alla stampa con il segretario generale della Nato Mark Rutte a poche ore dal Super Tuesday, Meloni ha ribadito l’incrollabile sostegno a Kiev, nonché il ruolo dell’Italia, “leader nella Nato per qualità e quantità d’azione”, nell’Alleanza.