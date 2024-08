Usa: Gozi alla Convention democratica, ‘sostegno alla Harris’

agenzia

Roma, 19 ago Il segretario generale del Partito democratico europeo e membro della presidenza di Renew Europe Sandro Gozi parteciperà alla Convention nazionale del Partito democratico statunitense che prende il via oggi a Chicago.

Il viaggio negli Usa del segretario del Pde fa seguito alle precedenti tappe di Washington e New York nel corso della passata legislatura europea e rientra nell’ottica del rafforzamento delle relazioni e della cooperazione tra i democratici europei e quelli Usa.