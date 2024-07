Usa: Harris non sarà presente a discorso Netanyahu

agenzia

Washington, 23 lug. La vicepresidente statunitense Kamala Harris non sarà presente quando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu domani parlerà al Congresso degli Stati Uniti. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, si è subito affrettato a smentire che la sua assenza fosse intesa a inviare un messaggio.

“La realtà è che l’ufficio della vicepresidente ha chiarito che aveva programmato un viaggio prima che il primo ministro annunciasse questa data”, ha spiegato Miller, annunciando un incontro programmato tra Harris e Netanyahu più avanti nella settimana. “E vorrei solo chiedere – ha aggiunto – Cosa è più importante, essere lì per un discorso o un incontro con il primo ministro e parlare di come possiamo lavorare insieme per affrontare le nostre preoccupazioni?”.

