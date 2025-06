Usa: Hegseth, ‘se violenza continua, mobiliteremo anche i Marines’

agenzia

Washington, 8 giu. “Se la violenza dovesse continuare, verranno mobilitati anche i Marines in servizio attivo a Camp Pendleton: sono in stato di massima allerta”. Questo l’avvertimento del segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth che su X aveva annunciato che il suo dipartimento stava “mobilitando immediatamente la Guardia Nazionale” per supportare le forze dell’ordine a Los Angeles.

Hegseth ha affermato che le “violente aggressioni della folla” in città erano “progettate per impedire l’espulsione degli immigrati clandestini criminali dal nostro territorio”. I disordini sono stati “una pericolosa invasione criminale facilitata dai cartelli criminali (noti anche come organizzazioni terroristiche straniere) e un enorme rischio per la sicurezza nazionale”.