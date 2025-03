Usa, il mistero dell’abito da sposa di Melania Trump in vendita su eBay

agenzia

Washington, 27 mar. È un mistero l’abito da sposa di Melania Trump messo in vendita su eBay per 45mila dollari. Disegnato da John Galliano per Dior, sarebbe costato più di 100mila dollari ed è stato indossato dalla first lady per le sue nozze con Donald Trump a Mar-a-Lago. La donna che lo ha messo in vendita, che si identifica come Svjabc1 e si trova a Massapequa, New York, sostiene di aver acquistato l’abito da Melania Trump per il suo matrimonio nel 2010 pagandolo 70mila dollari.

L’inserzionista lo promuove come un abito “realizzato in raso duchesse” con “una silhouette attillata, una gonna voluminosa di 90 metri e ricamato con 1.500 diamanti Swarovski”. L’annuncio, fa notare il New York Times, non è accompagnato da alcuna prova di autenticità, a parte 21 foto che evidenziano lo strascico svolazzante e il ricamo di diamanti e che vengono accostate alla copertina di Vogue dove l’abito è stato pubblicato a febbraio 2005. “Potete acquistare l’abito da sposa di Melania Trump”, ha titolato ‘The Spectator’. E “Quanto paghereste per l’abito da sposa di Melania Trump?”, ha chiesto ‘The Cut’.