Usa: il villaggio messinese di Gesso si prepara per l’arrivo di Jill Biden

Palermo, 29 nov. Al momento non ci sono conferme ufficiali ma i continui briefing in Prefettura con le forze dell’ordine fanno pensare che l’arrivo a Gesso, piccolo villaggio del Comune di Messina, di Jill Tracy Biden, la First Lady, la moglie del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sia ormai imminente. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il suo arrivo dovrebbe essere previsto per mercoledì 4 dicembre, o al massimo per giovedì 5 dicembre. Sembra che il Presidente degli Usa Joe Biden non dovrebbe essere presente.