Roma, 17 nov. “Quello che dice Robert F. Kennedy non lascia presagire nulla di buono. Tutto ciò che ha detto e fatto e che viene riportato lascia intravedere un filo rosso di antiscientificità che è tutto fuorché buono per chi deve gestire la salute pubblica”. Così l’immunologo Sergio Abrignani a In 1/2 Ora in onda su Rai3.

