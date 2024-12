agenzia

Gesso (Messina), 4 dic. “E’ bellissimo è incredibile, grazie per un benvenuto cosi caloroso. non lo avrei mai immaginato”. Lo ha detto la Firts Lady Jjill Biden, parlando dal palco del villaggio di Gesso (Messina) che ha dato i natali ai bisnonni. “Come First lady sono riuscita a mettere insieme tuta la comunità italo americana”, ha detto.

