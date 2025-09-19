‘Usa lavorano a vendite di armi per 6 miliardi a Israele’

agenzia

Wsj, non saranno consegnate prima di due o tre anni

NEW YORK, 19 SET – L’amministrazione Trump sta cercando di ottenere il via libera del Congresso alla vendita di armi a Israele per 6 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. La pianificazione della vendita prosegue nonostante l’attacco di Israele in Qatar e l’offensiva di terra a Gaza City. In caso di via libera, le armi non saranno probabilmente consegnate prima di due o tre anni.

