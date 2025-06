agenzia

L'ambasciatore Huckabee, per chi vuole lasciare il paese

NEW YORK, 18 GIU – L’ambasciata americana in Israele sta lavorando a voli di evacuazione e partenze in nave per i cittadini americani che vogliono lasciare Israele. Lo afferma l’ambasciatore americano Mike Huckabee.

