Usa: Lavrov, ‘Trump potrebbe dare priorità al contenimento della Cina’

agenzia

Mosca, 14 nov. Contenere la Cina sarà un compito prioritario per gli Stati Uniti sotto Donald Trump, mentre Washington vede “nel presente la Russia come una minaccia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista per il programma New World. “Il compito di contenere la Cina è stato assegnato dall’amministrazione di Joe Biden. Immagino che rimarrà una priorità anche per l’amministrazione di Donald Trump. E noi siamo la ‘minaccia’ di oggi. Washington non può permettere alla Russia di dimostrare di essere un attore potente o di minare la reputazione dell’Occidente”, ha spiegato Lavrov, aggiungendo che per gli Stati Uniti conta la propria reputazione e non il destino dei popoli, in particolare di quello ucraino.

