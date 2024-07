Usa: Lavrov, ‘Washington subordina Europa a propri interessi’

agenzia

Mosca, 23 lug. Gli Stati Uniti considerano l’Europa come una rivale e stanno cercando di metterla sotto controllo. Lo ha affermato, in un incontro con i responsabili delle organizzazioni non-profit russe, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, aggiungendo che “l’Europa è vista dagli Stati Uniti come una rivale, così come la Russia e la Cina. Oggi, vediamo l’Europa inchinarsi agli Stati Uniti quando la Germania, la spina dorsale del sistema politico ed economico europeo, ha ingoiato silenziosamente l’attacco terroristico al Nord Stream, che ha minato le fondamenta del suo benessere economico e sociale, come se fosse così che doveva essere”.