Usa, ‘L’ex capo dell’Fbi è stato incriminato’

agenzia

Lo riporta Cnn

NEW YORK, 25 SET – L’ex capo dell’Fbi James Comey è stato incriminato dal gran giurì. Lo riporta Cnn citando alcune fonti. Comey è da anni un nemico di Donald Trump e il presidente nei giorni scorsi aveva chiesto alla ministra della Giustizia Pam Bondi di perseguire i suoi rivali, fra i quali Comey. Dichiarazioni false e ostruzione di giustizia sono i due capi d’accusa mossa nei confronti di Comey. L’incriminazione segue la decisione di Trump di rimuovere un procuratore in Virginia perché scettico nel procedere e sostituirlo con una sua fedelissima.

