agenzia

Si tratta di Mark Swidan, Kai Li e John Leung

NEW YORK, 27 NOV – Tre americani “detenuti ingiustamente” in Cina sono stati liberati. Lo annuncia un portavoce del Dipartimento di Stato. Si tratta di Mark Swidan, Kai Li e John Leung. “A breve rientreranno e si riuniranno con le loro famiglie per la prima volta in molti anni”, mette in evidenza il portavoce.

