Usa, lo show di Jimmy Kimmel interrotto dopo i commenti su Kirk

agenzia

Stop immediato e per un 'prevedibile futuro'

NEW YORK, 17 SET – ‘Jimmy Kimmel Live’, lo show del comico e conduttore televisivo più famoso di Hollywood, sarà interrotto immediatamente sulle reti di Abc e per un “prevedibile futuro” dopo le sue parole su Charlie Kirk. Lo riportano i media americani, citando Nexstar e Abc. Nel corso dello show di lunedì, Kimmel ha detto: “Abbiamo raggiunto nuovi minimi durante il fine settimana con i Maga che hanno cercato di caratterizzare il ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e hanno fatto di tutto per ottenere punti politici su questo”. Walt Disney, il colosso a cui fa capo Abc, ha sospeso lo show di Kimmel a tempo indeterminato. Lo stop segue le minacce del presidente della Federal Communications Commission (Fcc), Brendan Carr, che nel corso di un podcast aveva parlato di possibili azioni contro Disney e Abc in seguito ai commenti. Kimmel è da tempo un ‘nemico’ del presidente americano Donald Trump. Quando Stephen Colbert ha annunciato la chiusura del suo show, Trump aveva attaccato: “Si dice che Jimmy Kimmel sarà il prossimo ad andare via dalla lotteria del Late Night e poi Fallon”. Abc ha nei mesi scorsi patteggiato per 15 milioni una causa con il tycoon, che l’aveva accusata – insieme al giornalista George Stephanopoulos – di diffamazione.

