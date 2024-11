Usa: M5S Europa, ‘vittoria Trump lezione per finti progressisti’**

agenzia

Roma, 6 nov. “A Donald Trump facciamo le nostre congratulazioni per la elezione a Presidente degli Stati Uniti d’America. Le relazioni transatlantiche hanno conosciuto alti e bassi dal dopoguerra a oggi, ma hanno rappresentato e noi ci auguriamo che continuino a rappresentare un faro di libertà, democrazia, giustizia e pace nel mondo. Questi valori recentemente sono stati messi a dura prova da numerose sfide, in primis la guerra in Ucraina. Noi auspichiamo che gli Stati Uniti e l’Unione europea trovino la via per rafforzare il dialogo per tutelare gli interessi comuni e uno di questi è sicuramente la stabilità e la cessazione delle ostilità in Ucraina e in Medio Oriente”. Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.