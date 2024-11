Usa: Malan (Fdi), ‘vittoria Trump come quella di Meloni’

agenzia

Roma, 6 nov. “Donald Trump ha vinto ed è diventato il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Una vittoria che somiglia molto a quella di Giorgia Meloni di due anni fa, dei cittadini di buonsenso che vogliono città più sicure, un efficace contrasto all’immigrazione illegale e la difesa dei confini, più tutele per le famiglie e la maternità, che chiedono sostegni per chi lavora e per coloro che producono lavoro e ricchezza”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.