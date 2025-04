Usa: Mangione incriminato per l’omicidio del ceo di UnitedHealthcare

agenzia

Washington, 18 apr. Luigi Mangione, il 26enne accusato di aver ucciso a colpi di arma da fuoco l’amministratore delegato della UnitedHealthcare a Manhattan lo scorso anno, è stato incriminato presso un tribunale federale con le accuse di omicidio, stalking e possesso di arma da fuoco. Mangione deve rispondere di accuse sia statali che federali per l’omicidio di Brian Thompson, avvenuto il 4 dicembre, in un caso che ha messo in luce la profonda rabbia e frustrazione dell’opinione pubblica nei confronti del sistema sanitario e delle compagnie assicurative statunitensi.