Usa: media, ‘Casa Bianca escluderà il Wsj dai media che seguiranno Trump in Scozia’

Washington, 21 lug. La Casa Bianca escluderà il Wall Street Journal dal gruppo di giornali che copriranno il viaggio nel weekend del presidente americano Donald Trump in Scozia. Lo ha detto a Politico la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. La decisione segue l’articolo del Wsj secondo cui ii tycoon avrebbe inviato un messaggio sessualmente allusivo a Jeffrey Epstein nel 2003.

“Come confermato dalla corte d’appello, al Wall Street Journal o a qualsiasi altra testata giornalistica non è garantito l’accesso privilegiato per coprire il Presidente Trump nello Studio Ovale, a bordo dell’Air Force One e nei suoi spazi di lavoro privati”, ha dichiarato la Leavitt in una nota. “A causa della condotta falsa e diffamatoria del Wall Street Journal, non sarà tra i tredici organi di stampa a bordo. Ogni testata giornalistica al mondo desidera coprire il Presidente Trump e la Casa Bianca ha adottato misure significative per includere quante più voci possibile”.

