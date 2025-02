Usa: Meloni, ‘Occidente non esiste senza America ma neanche senza Europa’**

agenzia

Roma, 22 feb. “La sinistra radicale vuole cancellare la nostra storia, minare la nostra identità, dividerci per nazionalità, per genere, per ideologia. Ma non saremo divisi perché siamo forti solo quando siamo insieme. E se l’Occidente non può esistere senza l’America, o meglio le Americhe, pensando ai tanti patrioti che lottano per la libertà in America Centrale e Meridionale, allora non può esistere nemmeno senza l’Europa”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Cpac.

