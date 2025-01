Usa: Meloni vola a Washington da Trump, occhi del mondo su inauguration day al gelo/Adnkronos

agenzia

Roma, 18 gen Meno 12, meno 7. Gli occhi di Giorgia Meloni, per una volta, non sono puntati sui sondaggi, sullo spread o sui dati dell’economia. Ma sulle previsioni meteo e le temperature previste a Washington, dove per lunedì è atteso l’arrivo di una sciabolata artica. Che non ha dissuaso la premier dal confermare la sua presenza all’inauguration day di Donald Trump.

Appuntamento alle 12.00 a Capitol building, per una cerimonia di insediamento del presidente eletto che vede presenti un gruppo esclusivo di invitati da parte dello Trump, a partire proprio dalla Meloni. Che torna a incontrare il presidente americano a pochi giorni dal blitz a Mar a lago, rivelatosi chiave per la liberazione della giornalista Cecilia Sala.

Eccezionalmente, proprio causa freddo, la cerimonia di insediamento si svolge al chiuso, giuramento e parata compresi, e non sulla nell’iconica location con la scalinata del West front del Congresso a fare da sfondo. Lo ha deciso lo stesso Trump. Per trovare un precedente del genere bisogna risalire al 1985, con Ronald Reagan ad insediarsi, anche allora, in una freddissima Washington. (segue)

La data della cerimonia (il 20 gennaio), come anche l’orario (le 12) sono invece da sempre gli stessi, previsti dalla Costituzione per l’avvio delle nuove amministrazioni. Il programma è serrato e complesso, si parla di 250mila persone presenti a seguire la cerimonia, e prevede per la giornata di lunedì prima di tutto una messa alla St. John’s episcopal church.

Quindi Trump e la moglie Melania saranno alla Casa bianca per un tè con Joe Biden e la first lady Jill. Sarà poi proprio il presidente uscente ad accompagnare il successore al Campidoglio. Alle 9,30 l’artista country Carrie Underwood, star del talent American idol, intonerà ‘America the beautiful’. Alle 11,30, scatterà la dead line per accedere alla cerimonia. Alle 12 (le 18 in Italia) è previsto il giuramento di Trump, che leggerò la formula di rito nelle mani del giudice della Corte suprema Brett Kavanaugh.

“Giuro solennemente che sosterrò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti contro tutti i nemici, stranieri e interni”, è l’incipit della formula salutata dall’inno e dalle salve di cannone. Poi, il primo discorso nel neo presidente nel pieno delle sue funzioni e la firma di atti di nomina, memorandum e vari ordini esecutivi.

A seguire, il primo pranzo ufficiale con ospiti e i leader delle istituzioni Usa e del Congresso nella sala delle Statue del Campidoglio. Alle 15, dopo che Trump avrà passato in rassegna i militari, la parata presidenziale che, sempre a causa del freddo, è stata spostata da Pennsylvania avenue alla Capital one arena, dove giocano i Wizards, le stelle Nba di Washington.

Una volta alla Casa bianca, ad attendere Trump sono i tre balli ufficiali, dove terrà dei discorsi: Commander in chief ball, Liberty inaugural ball e lo Starlight ball. Quest’ultimo è il più glamour e vede la partecipazione anche di Vip, sostenitori di Trump, sulle note tra gli altri dei Village people. Tra gli altri artisti scelti per esibirsi nelle varie cerimonie ci sono anche Kid Rock, Billy Ray Cyrus, Jason Aldean e Rascal Flatts.