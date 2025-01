Usa: Moretti (Pd), ‘Italia rischia vassallaggio, Ue alzi voce’

agenzia

Roma, 21 gen. “Un mondo in bianco e nero , retrogrado , senza libertà democratiche . Si va su Marte grazie alla tecnologia ma si torna indietro sullo stato di diritto La forza, soprattutto quella economica, sostituisce la legge. Con il discorso di insediamento Trump appare per quello che è: un uomo ancorato al secolo scorso, con idee propagandistiche che vanno dal colonialismo all’isolazionismo, con parole pericolose contro il mercato europeo, passando per la discriminazione di genere e l’intolleranza verso gli stranieri”. Lo dice la vice capodelegazione del Pd a Bruxelles Alessandra Moretti.

“Il tutto condito da un protezionismo economico con la minaccia di dazi che danneggeranno in primis l’Italia , tra i primi paesi esportatori al mondo . La risposta dell’Europa deve essere autorevole, decisa e chiara. Siamo alleati degli Stati Uniti ma non possiamo accettare la prepotenza di Trump e degli uomini miliardari che erano lì ieri a spellarsi le mani con gli applausi. Meloni, unica capo di governo europeo presente alla cerimonia di insediamento, è restata in silenzio anche di fronte al vergognoso saluto romano di Musk”.