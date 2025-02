Usa: Moretti (Pd), ‘Trump usa dazi come manganello’

agenzia

Roma, 4 feb “Mi pare che gli incontri bilaterali tra Meloni e Trump non abbiano fin qui portato a nulla di buono. Dove sta l’efficacia della strategia da pontiere di Meloni? Trump usa la sua prepotenza economica, il che dimostra un’influenza debole dell’Italia. È necessario invece prendere decisioni strategiche”. Lo ha detto la vice capo delegazione del Pd all’Europarlamento Alessandra Moretti a Rainews 24.

“In questo contesto complicato con Trump, Musk e Putin che vogliono indebolirci, l’Europa deve fare uno scatto di orgoglio e reagire unita. Come ha detto Schlein serve un grande piano di investimenti perché ai dazi si deve rispondere con un progetto serio e unitario sulla scia di Next Generation Eu”, ha aggiunto.