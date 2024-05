Usa, Netanyahu promette riaprire il valico di Kerem Shalom

agenzia

Casa Bianca: 'La garanzia data nella telefonata con Biden'

WASHINGTON, 06 MAG – Il premier israeliano Benyamin Netanyahu “ha concordato di garantire che il valico di Kerem Shalom sia aperto per l’assistenza umanitaria a chi ne ha bisogno”. Lo afferma una nota della Casa Bianca riferendo il contenuto del colloquio con Joe Biden, che ha inoltre aggiornato l’interlocutore “sugli sforzi per garantire un accordo sugli ostaggi, anche attraverso i colloqui in corso oggi a Doha, in Qatar”.

