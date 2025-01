Usa: P.De Luca, ‘ora scossa per rilanciare e rafforzare integrazione europea’

agenzia

Roma, 21 gen. “Il lavoro che l’Europa deve fare nei prossimi anni è rilanciare e rafforzare il processo di integrazione così come fatto in modo positivo ed efficace durante la pandemia. In questa occasione, l’Europa ha dimostrato di sapere reagire agli choc mettendo in campo misure inedite e straordinarie come il Next Generation Eu, o il programma Sure -fortemente voluto da Paolo Gentiloni- per difendere il lavoro e l’occupazione in Europa”. Lo ha detto Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche europee, a Calibro 8 su Radio Cusano Campus.