Usa, parchi più cari per gli stranieri: Trump firma ordine esecutivo

agenzia

Washington, 4 lug. (Adnkronos/Dpa) – Ingressi più cari per i turisti stranieri che vogliono visitare i parchi degli Stati Uniti. Nulla cambia per chi ha la cittadinanza americana, ha assicurato Donald Trump ai sostenitori in Iowa dopo aver firmato un ordine esecutivo in nome dell'”America First”. Previste anche priorità per i residenti negli Usa nei sistemi di prenotazione gestiti dal National Park Service. Non è chiaro però dagli annunci quanto dovranno pagare i visitatori che non sono residenti negli Usa né come funzionerà il sistema delle priorità. Anche perché i biglietti d’ingresso variano da parco a parco e alcuni sono ad accesso libero.

Al Parco nazionale di Yellowstone, così come per quello di Yosemite e Grand Canyon, oggi si entra per 35 dollari a mezzo. Il Great Smoky Mountains National Park è stato il più visitato nel 2024 ed è ad accesso libero.