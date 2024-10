Usa: pianificava attacco Is nel giorno delle elezioni, arrestato un afghano

agenzia

Washington, 9 ott. Pianificava un attacco sotto la bandiera dell’Is proprio nell’Election Day. Questa l’accusa con cui negli Stati Uniti due giorni fa è stato arrestato un cittadino afghano, sospettato di legami con l’Is, residente a Oklahoma City.

Il 27enne Nasir Ahmad Tawhedi, ricostruisce la stampa americana, era arrivato negli Usa nel settembre del 2021 con moglie e figlio, poco dopo il ritiro delle forze internazionali dall’Afghanistan tornato in mano ai Talebani. Ora è accusato dal Dipartimento di Giustizia di aver acquistato due Ak-47 e 500 munizioni e di aver agito con la complicità del cognato. E avrebbe detto di aver pianificato di compiere l’attacco sia in comunicazioni intercettate con un ‘reclutatore’ dell’Is sia parlando con le forze dell’ordine dopo l’arresto.