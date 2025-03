Usa: politica interna, economia e immigrazione, i temi del discorso di Trump

agenzia

Washington, 5 mar. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto il suo primo discorso da quando è tornato alla Casa bianca a una sessione congiunta del Congresso, affrontando argomenti che spaziano dalla politica interna agli affari esteri. Nel discorso annuale più lungo della storia moderna, Trump si è concentrato sull’economia, intervenendo sul commercio e sui dazi e promettendo di fornire “sollievo alle famiglie lavoratrici” in un contesto di elevata inflazione.

Anche l’immigrazione è stata un punto focale, con Trump che ha sottolineato i crimini presumibilmente commessi da immigrati clandestini e ha chiesto una maggiore sicurezza alle frontiere. Ha anche decantato la sua vittoria alle elezioni del 2024 e ha criticato l’amministrazione Biden in un discorso divisivo che ha suscitato proteste da parte dei legislatori democratici.

In un grafico, la Cnn ha suddiviso in minuti il tempo dedicato dal presidente americano a ciascun argomento di cui ha parlato. La parte del leone l’ha fatta la politica interna, a cui Trump ha dedicato oltre 32 minuti, spaziando dalle politiche della sua amministrazione, alla difesa, alla sicurezza, alla sanità, alla sicurezza sociale, al crimine e all’energia. L’immigrazione è stato un tema che il tycoon ha trattato per quasi 15 minuti, approfondendo in particolare quella legata al crimine e parlando del controllo delle frontiere.