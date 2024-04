Usa: polizia, ‘in condizioni critiche l’uomo che si è dato fuoco’

agenzia

Washington, 19 apr. L’uomo che si è dato fuoco fuori davanti al tribunale di Manhattan è in condizioni critiche. Lo ha reso noto il capo del dipartimento della polizia di New York Jeffrey B. Maddrey. L’uomo, ha riferito la polizia, ha aperto lo zaino e tirato fuori degli opuscoli che ha sparso nel parco Collect Pond Park, di fronte al tribunale di New York, dove era in corso il processo a Trump.

“E poi ha tirato fuori una bomboletta e si versato addosso un liquido e si è dato fuoco”, ha detto Maddrey in una conferenza stampa. L’uomo poi è caduto contro la barriera della polizia. Le persone e gli agenti della zona hanno cercato di spegnere l’incendio usando i loro cappotti ed estintori, ha aggiunto Maddrey.

