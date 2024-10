agenzia

Lo afferma il portavoce del dipartimento di Stato

NEW YORK, 29 OTT – Gli Stati Uniti esprimono preoccupazione per il “terribile” attacco di Israele a Gaza in cui sono stati uccisi bambini. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di stato Matthew Miller.

