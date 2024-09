Usa, primo caso influenza aviaria senza contatto con polli

agenzia

E' una persona in Missouri, ricoverata il 22 agosto

WASHINGTON, 06 SET – Un primo caso di influenza aviaria senza contatto con animali malati è stato segnalato in Missouri. Lo ha annunciato il Cdc secondo quanto riportato dalla Cnn. “E’ il 14esimo caso umano di H5 negli Stati Uniti nel 2024 e il primo senza un’esposizione ad animali malati o infetti”, ha affermato il Center for Disease control in una nota. La persona malata ha delle condizioni mediche pre-esistenti ed è stata ricoverata in ospedale il 22 agosto. Per il Cdc il rischio di diffusione del virus tra la popolazione resta basso.

