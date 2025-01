Usa: Prodi, ‘per l’Italia nessun trattamento speciale’

agenzia

Roma, 26 nov “Milei, Musk, Trump, la compagnia della buona morte”. Lo ha detto Romano Prodi a ‘In altre parole’, su La7.

“L’Europa per Trump non esiste, ma questo è un problema già vecchio, perchè lui tratta con i singoli Paesi. L’Italia può avere un trattamento speciale? No. Oggi la Francia è in crisi, la Germania è sotto elezioni. Ma quando ci sarà un Cancelliere tedesco? Di tutte le trattative comuni è competente l’Ue, non il singolo Paese, sono promesse che non si riesce a mantenere”, ha spiegato l’ex premier.

