Usa: Prodi, ‘Ue non risponde a Trump, il sovranismo si ferma all’obbedienza’

Roma, 8 gen “Trump non vuole l’Europa coesa. Tratta Paese per Paese ed esercita su ciascuno una pressione particolare. Il problema è che Meloni non può essere portavoce o simbolo dell’Europa unita, Trump non lo permetterà mai”. Lo ha detto Romano Prodi a Otto e mezzo, su La7.

“Trump e Musk ne dicono di tutti i colori e attaccano dall’interno i Paesi intervenendo; è il solito quadro: Trump imprevedibile. Prevedo un grande cambiamento. E’ finita la globalizzazione economica e Trump tenta quella politica: l’intervento negli affari interni di tutti i Paesi”, ha aggiunto.