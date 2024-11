Usa: Rampelli (Fdi), ‘vittoria Trump libera America da prosopopea mondo giusto’

agenzia

Roma, 6 nov. “Il giudizio del popolo americano dovrebbe bastare, ma nel mondo libero e liberale non si sa mai. Chi ha vinto si conosce e stavolta il risultato è blindato, ma vediamo chi ha perso… Perdono – nella democrazia più forte del pianeta – il politicamente corretto, il relativismo culturale, il libertinismo confuso con la libertà, la democrazia fatta dalle élite invece che dai popoli, i salotti buoni ieri frequentati dalle aristocrazie ereditarie e oggi dalla sinistra con la puzza sotto il naso, la globalizzazione, la Cina liberista e comunista (?), la grande finanza che si è subito allineata con il salto in borsa, la cultura della morte, dell’egoismo sociale e della droga, l’immigrazione senza regole che vuole un mondo uguale, senza nazioni, senza identità, senza radici, il pianeta devastato da guerre regionali che rischiano di sommarsi in una tragedia globale”. È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia.