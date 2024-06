agenzia

Roma, 28 giu. “Joe Biden non ce la fa. Da senatore, vice presidente, Presidente ha servito con onore gli Stati Uniti d’America. Non si merita un finale inglorioso, non se lo merita. Cambiare cavallo è un dovere per tutti”. Lo scrive su X il leader di Iv, Matteo Renzi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA